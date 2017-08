Bastogne: rencontre avec les scénaristes d'Hollywood en pleine préparation du film blockbuster «Liberty Road» (vidéo)

Mercredi dernier, nous vous annoncions en avant-première l’arrivée imminente d’une équipe de scénaristes de la 20 th Century Fox à Bastogne (CF. La Meuse du 23/08). Le géant américain cinématographique prépare actuellement une superproduction sur la Bataille des Ardennes et plus précisément, sur l’histoire des soldats américains à Bastogne. Intitulé « Liberty Road », ce film s’inspire du livre « The Battered Bastards of Bastogne », écrit par George Koskimaki.

Retrouvez notre reportage complet dans notre nouvelle édition digitale