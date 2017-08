Aywaille: l'E25 ralentie suite à un camion sur le flanc!

Un impressionnant accident de la route a causé quelques embarras de circulation, ce lundi après-midi sur l’E25 en direction de Liège et à hauteur d’Aywaille. Pour une raison encore inconnue, un camion a percuté la berne centrale de l’autoroute et s’est retrouvé sur le flanc. Finalement, plus de peur que de mal pour les automobilistes et pour le camionneur lui-même. En effet, aucun véhicule n’a été heurté par le camion accidenté et le conducteur du poids lourd n’a heureusement été que légèrement blessé. Les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux. La circulation a, quant à elle, été réduite à une bande.