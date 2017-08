Sa Pinto après la débâcle du Standard à Bruges : «Je suis le seul responsable»

En enchaînant les défaites , le Standard réalise désormais son plus mauvais départ depuis 2002. Mais ce sont surtout la multiplication des erreurs défensives et le manque d’efficacité offensive qui inquiète à Sclessin avant d’accueillir… Charleroi dans quinze jours.

Les années se suivent et se ressemblent au Standard avec à chaque fois devant l’absence de résultats : continuera ou continuera pas ? Avec un bilan de 4 points sur 15 et 3 revers d’affilée, le Standard n’avance plus.

Il y a deux ans, Slavoljub Muslin avait été remercié avant cette visite à Bruges après avoir raté le wagon européen. La saison dernière, c’est Yannick Ferrera qui avait été congédié après un partage à Bruges.

Qu’adviendra-t-il de Sa Pinto ? Eléments de réponse dans notre édition digitale.