Patrick Bruel a attiré la grande foule aux Solidarités : «ça fait partie des lieux magiques» (vidéos)

Patrick Bruel a évidemment attiré la foule pour son concert qui clôturait le festival. Et le public des Solidarités a eu une chance inouïe. La star française n’est pas en tournée et c’est la seule date où il chante en Belgique cette année.

« Je n’ai jamais participé à ce festival, c’est pourquoi j’ai accepté. Et puis, cet événement a une connotation importante », explique l’artiste rassembleur et transgénérationnel.

Mais la star est aussi venue à Namur car il n’y était plus venu depuis 22 ans. En effet, en 1995, Patrick Bruel, alors qu’il était à ses heures de gloire, avait réuni 10.000 spectateurs lors de l’ouverture des fêtes de Wallonie. « C’était magnifique. La citadelle fait partie des lieux magiques où on a la chance d’être invité. Et puis, j’étais heureux d’être avec les Namurois et de partager ce moment avec eux pour la deuxième fois ».

