Foot (D3): Stockay, supérieur à Verlaine, s'impose 0-2 (vidéo)

Un match de reprise n’est jamais une rencontre comme les autres, surtout quand le calendrier offre d’entrée un derby entre Verlaine et Stockay, deux équipes pointées par les observateurs comme deux outsiders. Si Stockay a répondu présent dans les duels et au niveau de l’organisation tactique et du jeu, surtout en première période, Verlaine n’a pas encore retrouvé son excellent niveau de la saison dernière. Sans Guilmi (blessé), il manque clairement de percussion et d’un élément capable de mettre le feu à la défense adverse même quand l’équipe souffre.

