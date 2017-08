Luxair renforce son offre vers le Portugal

Luxair Luxembourg Airlines et TAP Portugal élargissent et renforcent leurs réseaux de destinations respectifs en signant un accord bilatéral.

Les deux compagnies aériennes vont désormais coopérer sur les routes Luxembourg - Porto - Luxembourg et Luxembourg - Lisbonne - Luxembourg. Cette coopération permettra aux voyageurs de profiter non seulement d’une fréquence, d’une flexibilité et d’un choix renforcés sur ces routes mais cette collaboration donnera aussi accès aux clients Luxair à de nouvelles destinations et combinaisons de vols. Ainsi, depuis Lisbonne, grâce au partenariat avec TAP Portugal, les clients Luxair pourront facilement voyager vers Funchal, Lajes, Ponta Delgada et Faro. Le partenariat entre les deux compagnies aériennes prendra effet à partir du 1er septembre prochain. Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente.

Fréquences et horaires consultables sur http://www.luxair.lu