Série de l'été: la seconde jeunesse du «Steinfort Adventure»

L’attente fut longue pour certains mais le parc d’accrobranche « Steinfort Adventure » est désormais opérationnel à 100 %. Le parc était fermé depuis près de trois ans suite à une violente tempête qui s’était abattue sur le parc en juillet 2014 (voir ci-dessous). Marie-Pascale Couavoux, coordinatrice du parc, ne cache pas sa joie : « il y avait une véritable demande de la population pour la réouverture du parc. Toute l’équipe est vraiment heureuse de voir l’engouement que provoque cette réouverture et on espère le rendre aux visiteurs». Découvrez le nouveau parc dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans notre nouvelle édition digitale.