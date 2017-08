La vélomédiane endeuillée: un cycliste terrassé par une crise cardiaque

Le coureur, venu avec son équipe, se trouvait aux alentours du 150ème kilomètre de la course, entre Devantage et Doschamps, quand il a informé un de ses collègues qu'il ne se sentait pas bien. Les services de secours sont intervenus très rapidement. Malgré leurs efforts, ils n'ont pu ranimer le malheureux. "C'était un homme en pleine force de l'âge, un crack pourtant au top de sa forme qui avait déjà participé à la course", commente un organisateur, profondément affecté. "En 29 ans, c'est la première fois qu'un tel drame se produit. Nous avons observé une minute de silence à l'arrivée."