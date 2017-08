Rédaction en ligne

On vient de l’apprendre : une des deux jeunes filles impliquées dans le meurtre de Valentin Vermeesch a changé d’avocat. Il s’agit de la seule des cinq inculpés. Cette Hutoise de 21 ans avait confié sa défense à Me Jean-Luc Dessy et son fils François, du barreau de Huy.