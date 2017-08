Foot (D2) : Cossalter reste à Waremme et jouera à Walhain

Après une discussion entre les présidents de Waremme et de Fize, la saga Cossalter a pris fin ce samedi. Le buteur reste à Waremme.

Jeudi soir, mécontent de la décision de son président de lui interdire le mini-foot, Kevin Cossalter annonçait à ses équipiers et au comité qu’il souhaitait quitter Waremme immédiatement. Il avait d’ailleurs trouvé un accord avec Fize (P1).

Mais Waremme n’entendait pas lâcher son buteur gratuitement, surtout à trois jours à peine de la reprise du championnat. Ce samedi, les présidents Ainseur et Schoumacker ont échangé leur point de vue et ont convenu que le joueur resterait à Waremme.

Il est d’ailleurs convoqué pour le match de dimanche, à Walhain.

Reste à voir si cet épisode ne laissera pas quelques séquelles en interne, tant auprès de ses équipiers que du comité…

Notons que William Bonomi, qui souhaitait également partir (à Amay), n’a pas non plus obtenu gain de cause.

