Coupe de Belgique: Jordy Jadot et Durbuy rêvent d'affronter un club de D1

Le 6 août dernier face à Balen (P3 anversoise !), Durbuy accédait avec toutes les peines du monde au 3 e tour de cette coupe de Belgique grâce à Pierre-Alain Laloux et un but de raccroc à la 89 e minute. 15 jours plus tard, les Durbuysiens allaient atomiser Berchem, le champion en titre de D2 amateurs, sur le score de 4-0 après une prestation cinq étoiles. Allez comprendre. « Comme quoi, cela ne tient pas à grand-chose le football », sourit Jordy Jadot (24 ans), l’un des nouveaux durbuysiens. Et pour continuer l’aventure, le citoyen de Bourdon et ses coéquipiers devront se défaire d’Overijse (D2 amateurs).

Découvrez la présentation complète du match ce samedi dans La Meuse Luxembourg et dans notre édition digitale.