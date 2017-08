P1: les infos sur les 6 matches de samedi et dimanche

Découvrez les présentations complètes dans notre édition digitale.

Oppagne – Wellin (sam., 20h)

Oppagne : ce sera sans Rémy Bonjean, victime d’une fracture du péroné.

Wellin : T. Schroeder et B. Grandjean sont incertains.

Arbitres : G. Dropsy, B. Lannoy, C. Delwarte.

Saint-Léger – Libramont (sam. 20h)

Saint-Léger : Agostini (tendinite) est out.

Libramont : Meuwis jouera dans les cages vu les blessures de Bodet et Pierrard. G. Poncelet est blessé et Colback en vacances.

Arbitres : B. Gillet, T. Fivet, C. Apostol.

Nothomb/Post – Chaumont (sam., 20h)

Nothomb/Post : Claude et Erdeljan ont repris les entraînements cette semaine et joueront avec l’équipe B ce week-end. Guillaume Weywert est toujours blessé.

Chaumont : Georges est blessé, on craint une pubalgie. Robin souffre d’une fissure au bassin et devrait reprendre mi-septembre. Henrion soigne une périostite. Giampaolo s’est occasionné une déchirure en amical et n’est pas rétabli.

Arbitres : M. Siméon, F. Avdylaj, L. Molitor.

Rossignol – La Roche (dim., 15h)

Rossignol : Dimitri Meert et Depienne sont out. Simon Louette est incertain.

La Roche : Neumers est blessé, Grommen est en vacances et Jeanmoye est absent ce week-end.

Arbitres : S. Thunus, M. Mandy, T. Denis.

Champlon – Marloie (dim., 15h)

Champlon : Neu et Lapraille sont blessés.

Marloie : Collard, Maré, Mustafaj et Mahin manqueront cette partie.

Arbitres : D. Chauvaux, T. Muller, G. Hausman.

Meix-devant-Virton – Ethe (dim., 16h)

Meix-devant-Virton : William Maillen qui avait pris un coup sur une cheville, est incertain. Nicolas Day ne l’est plus. Il est sélectionnable pour le choc de dimanche.

Ethe : tout le monde est disponible à l’exception, bien entendu, du malheureux Maxime Grégoire.

Arbitres : O. Prévot, M. Collin, C. Delwarte.