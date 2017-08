Liège: une grande enseigne bien connue recherche 63 emplois à la Médiacité

Ça y est ! L’ouverture d’un magasin de vêtements assez réputé en plein cœur de la Médiacité de Liège a été annoncée pour le 31 août prochain. Plus que cinq jours avant de pouvoir découvrir la plus grande boutique d’une marque espagnole en centre commercial de Belgique et la seconde plus importante sur l’ensemble du pays.

> Pour l’ouverture de son nouvel établissement, la célèbre enseigne compte proposer une marchandise conséquente et variée à ses clients.

> Découvrez de quelle enseigne il s’agit dans votre édition digitale.