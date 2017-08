L'homme qui a menacé de «tout faire péter», à Oupeye, a été arrêté

Le centre de Hermalle-sous-Argenteau a assisté jeudi soir à un important déploiement de policiers et services de secours. Alors que les villageois préparaient les festivités du cramignon, un large périmètre de sécurité a été instauré et tout le centre a été bouclé. Peu avant, un homme avait composé le 112 et signalé à l’opérateur qu’il avait l’intention de mettre fin à ses jours au moyen d’explosifs et que, dès lors, tout allait péter.

Les unités spéciales d’intervention sont descendues sur place afin de tenter d’entrer en contact avec cet homme qui s’était retranché dans sa maison, place Molitor. C’est finalement vers 2h qu’il a été intercepté, dans le calme.

L’homme, âgé de 47 ans, a été présenté vendredi à un juge d’instruction. Sa femme l’ayant récemment quitté, il a apparemment bu de l’alcool plus que de raison en ayant l’estomac vide et en ayant ingéré des médicaments, notamment contre la dépression. Il a expliqué qu’il avait bel et bien contacté le 112 en évoquant ses intentions de suicide mais qu’il ne se souvenait pas exactement des propos qu’il avait pu tenir. Il a ajouté qu’il a fini par s’endormir dans le divan avec son chien et qu’il a été réveillé par une voix qui lui disait d’écouter les instructions.

Aucune arme, ni même d’explosifs n’ont été découverts à son domicile.