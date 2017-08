Arlon: Thierry Neyens a bataillé contre TripAdvisor pendant plus d'une semaine

Pendant une dizaine de jours, Thierry Neyens, patron de l’Hostellerie DuPeiffechof à Arlon, s’est battu pour faire retirer un avis négatif et non-justifié sur la page TripAdvisor de l’hôtel-restaurant. Aujourd’hui, le patron déplore le préjudice subi et le manque de contact avec le géant des avis touristiques.

« Légumes surgelés, viande cramée, frites cartonneuses et addition très salée », voici les principales critiques émises par une internaute sur la page TripAdvisor de l’Hostellerie du Peiffeschoff, située à Arlon. Lorsque Thierry Neyens, chef-restaurateur de l’Hostellerie consulte la page de son restaurant sur TripAdvisor, site d’avis et conseils touristiques, il déchante : « l’internaute avait joint deux photos à la critique. C’est à ce moment-là que j’ai compris que quelque chose clochait. La vaisselle et la présentation des plats ne correspondaient pas du tout à notre matériel et notre manière de faire ».

Tout de suite, le chef-restaurateur souhaite faire retirer l’avis négatif car celui-ci n’est clairement pas justifié.

