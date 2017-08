Les nouveaux maillots de l'UR Namur sont disponibles

Financés par une partie des supporters de l’UR Namur (le Kop des Namur Boys et la Jeune Garde), les nouveaux maillots de l’UR Namur sont arrivés chez Mister Foot, le magasin dédié au foot à Bouge.

Jonathan Marchal, gérant du magasin, nous a montrés ce vendredi, en exclusivité, ces maillots arrivés deux jours avant la reprise du championnat. Pour rappel, ces maillots ont été financés à une hauteur de 1.500 euros par une vingtaine de supporters namurois qui pourront récupérer ces maillots en fin de saison. Noires (jaune et verte pour les gardiens) avec l’emblème des Namur Boys, les vareuses semblent assez légères et reprennent également les logos du club et de la Ville de Namur.