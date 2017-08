Un homme arrêté pour avoir menacé des médecins dans un hôpital à Liège

Jeudi après-midi, la police a été appelée à intervenir au service psychiatrique des urgences où un individu était relativement agité. Alors qu’il était pris en charge par une stagiaire-médecin, il s’est montré hostile et insultant à son égard en exigeant de voir un «vrai» médecin. La jeune femme a obtempéré et est revenue avec le médecin qu’il a accueilli en le menaçant de le «planter». L’homme a finalement été enfermé dans le local d’auscultation en attendant l’arrivée de la police. En réaction, il a jeté une imprimante sur le sol.

Face aux policiers intervenus à l’hôpital, il s’est également montré menaçant et outrageant. Privé de liberté, ce Liégeois de 33 ans a été déféré vendredi au parquet de Liège. Il a expliqué qu’il s’était présenté aux urgences dans l’intention de se faire interner, reconnaissant être un danger pour lui-même et les autres. Il a admis avoir proféré des menaces et insultes car, à l’entendre, on l’énervait.