Le modèle de Carlinhos est Ronaldinho: "Je veux tout gagner au Standard"

« Ma progression est linéaire depuis quelques saisons, raison de l’intérêt du Standard. Depuis que je ne joue plus à l’instinct et que j’ai compris qu’en football, il fallait aussi réfléchir, je ne cesse de progresser », a déclaré jeudi Carlinhos, la dernière recrue du Standard pour expliquer son transfert en bord de Meuse.

Le Brésilien, âgé de 23 ans, arrivé à Estoril en janvier dernier, club pour lequel il a maqué à 4 reprises et délivré deux assists, s’est dit séduit par les objectifs du Standard « qui veut, comme moi, toujours gagner. J’ai considéré que c’était un bon choix pour la suite de ma carrière et pour m’en convaincre, j’en ai discuté avec Dante qui a été champion avec les Rouches », a ajouté celui qui postule pour jouer en soutien de l’attaquant de pointe mais qui se dit prêt à rendre des services dans d’autres positions si nécessaire.

L’ancien joueur d’Aarau et Thoune (Suisse), qui avait débarqué à Leverkusen (Allemagne) à l’âge de 18 ans, veut relever le challenge du Standard, un club dont il « ne connaissait pas grand-chose » avant l’intérêt marqué pour sa venue. » Mais, j’ai déjà appris qu’il y avait beaucoup de ferveur autour de ce club avec des supporters exigeants et une arène qui se transforme en enfer pour l’adversaire. »

Même s’il s’est entraîné plus légèrement ces derniers jours, le médian s’est dit prêt à débuter la rencontre dimanche au Club de Bruges, co-leader de la compétition. « J’ai fait toute la préparation avec Estoril, je suis prêt physiquement et déjà bien intégré au sein du club puisque plusieurs joueurs et le staff parlent ma langue », a-t-il conclu.

Le Brésilien, dont le modèle n’est autre que Ronaldinho, a signé pour quatre ans. Il portera la vareuse floquée du numéro 25.