Durbuy: Pascal Piret, un inspecteur de police de Marche, remporte plusieurs médailles d'or à Los Angeles

Policier fédéral à Marche-en-Famenne, Pascal Piret n’a pas fait dans la dentelle aux World Police and Fire Games, sorte de Jeux Olympiques réservés aux policiers et pompiers du monde entier. L’habitant du petit village de Wéris (Durbuy) a remporté quatre médailles d’or. Et ce sur le semi-marathon, le cross-country et l’exigeante épreuve des escaliers. Chapeau !