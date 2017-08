Camion sur le flanc à hauteur de Ciney: la N4 rouverte à la circulation

La N4, fermée à la circulation dans les deux sens mercredi vers 14h00 à la suite d’un accident impliquant un camion, a été rouverte à la circulation, a indiqué le CIC (centre d’informations et de communication) de la province de Namur, confirmant une information publiée sur le site internet de la police fédérale.

Le camion-citerne, qui circulait dans le sens Namur-Marche, transportait selon la télé locale MaTélé 26 tonnes de déchets alimentaires lorsqu’il s’est couché en travers de la nationale, de part et d’autre de la berme centrale. Les pompiers de Ciney et la protection civile de Libramont sont intervenus sur place. La N4 a été fermée dans les deux sens durant plusieurs heures et des déviations locales ont été mises en place. La circulation vers Namur a pu être rétablie aux alentours de 17h30 tandis que celle vers Marche a pu l’être vers 21h00.

Le conducteur du poids lourd n’a par ailleurs été que légèrement blessé.