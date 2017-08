Potagers pollués à Bressoux: voici les résultats des analyses

Les premières analyses de légumes cultivés sur les six hectares de potagers collectifs à Bressoux, dont les sols sont contaminés en plomb, arsenic et hydrocarbures, sont tombées. Un panier de dix légumes différents a été soumis à un laboratoire spécialisé.

Le plus grand potager communautaire de Wallonie, situé à Bressoux, sur le plateau du Bouhay, est secoué par une pollution de ses sols. Les six hectares, cultivés depuis un siècle par des familles liégeoises, sont en effet contaminés par des substances diverses, principalement du plomb et de l’arsenic, mais également du cuivre, du zinc, du mercure et des hydrocarbures. Cette découverte résulte d’un prélèvement de terre par l’une des locataires des parcelles cultivables, qui travaille à l’ISSEP, autrement dit l’Institut scientifique de service public. Depuis, les autorités sont sur le pied de guerre. Diverses analyses des sols ont été commandées à l’ISSEP, mais aussi à la Spaque, ou encore à la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux, dépendant de l’Université de Liège.

> Attention à ce que vous mangez, vos légumes sont peut-être contaminés.

