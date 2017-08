Durbuy: la boîte à dons encore vandalisée

Rédaction en ligne

Début août, nous relations dans nos colonnes les incivilités dont fait l’objet la boîte à dons de Barvaux. Une boîte où on peut venir y déposer objets et vêtements non usagés qui seront redistribués ensuite aux plus démunis. Mais depuis quelque temps, certaines personnes considèrent cette boîte comme une véritable déchetterie et viennent y déposer leurs déchets en tous genres. Ce qui commence à agacer lourdement les bénévoles qui s’occupent de la boîte à dons. Ils ont voulu le faire savoir début du mois, en poussant un coup de gueule dans les médias.