Camion en feu à Nives (Vaux-sur-Sûre): un excellent réflexe leur a sauvé la vie

Mardi en début d’après-midi, un poids lourd qui circulait sur l’autoroute E25 a percuté de plein fouet le camion élévateur de Pablo Delhez. Le Marchois, connu pour être le créateur du groupe Facebook « Flash, crash, police, contrôle Luxembourg belge et grand-ducal », a sauvé sa peau et celle de son collègue grâce à un geste instinctif.

Ce mardi après-midi, un nouvel accident impliquant deux camions s’est produit à hauteur de la sortie Nives, sur l’autoroute E25 (dans le sens Bastogne - Neufchâteau). Si on déplore un blessé grave, le chauffeur du poids lourd, cela aurait pu être pire quand on voit les dégâts occasionnés par le choc. Le poids lourd a en effet complètement brûlé. Et a littéralement détruit le camion de la société Yvan Pâques. À bord de celui-ci, deux hommes : le Marchois Pablo Delhez (46 ans) et le Bastognard Christophe L. (27 ans). Le récit de Pablo Delhez est à lire dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition numérique.