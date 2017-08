Enova, l'école nouvelle d'Attert, cartonne déjà!

Cette fois on y est. Dans quelques jours, ce sera la première rentrée en maternelle et en primaire pour l’école d’un nouveau genre, « Enova ». Elle ouvrira ses portes dans l’ancien presbytère d’Attert.

Une dynamique exceptionnelle existe autour de ce projet qui se concrétisera à la rentrée, à Attert. Les futurs enseignants, les ouvriers communaux, la direction et les parents d’élèves se sont mobilisés durant les grandes vacances pour que les locaux – mis à disposition par la commune dans l’ancien presbytère, en face de l’église – soient fin prêts pour accueillir les 80 élèves des niveaux maternel et primaire (répartis en cinq classes). Car avant même d’ouvrir ses portes, cette nouvelle école communale cartonne déjà. « Il ne s’est pas passé un jour, cet été sans que je reçoive un coup de fil pour une inscription » explique le directeur de l’implantation, Jean-François Fonck. Au total plus de 200 demandes ! Tous les détails sur ce nouvel enseignement qui séduit beaucoup de parents dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition numérique.