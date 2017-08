Double meurtre de Rendeux: Jennifer S. n'est plus placée sous surveillance d'un bracelet électronique

Rédaction en ligne

Il y a un an, le village de Ronzon (Rendeux) était le théâtre d’un terrible drame. Vinciane Lamoot, enceinte, et son compagnon Nathan Kettani étaient retrouvés morts dans leur habitation. Après plusieurs semaines d’enquête, trois suspects avaient été placés sous mandat d’arrêt : Sébastien Kesteman, un Bruxellois de 30 ans, Radwan Elmi-Galib, un Carolo de 29 ans, et sa compagne Jennifer S. Cette dernière a été libérée en mai et assignée à domicile sous bracelet électronique. Bracelet qui vient de lui être retiré. Pour la famille de Vinciane Lamoot, c’est l’incompréhension.