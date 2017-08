Arlon : un jogging principalement féminin pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer

En tant qu’ASBL récente, « La vie en rose » souhaite récolter des fonds dans le but de pouvoir offrir les services nécessaires au bien-être des femmes souffrant d’un cancer ainsi qu’à leur entourage proche. C’est pourquoi l’association a décidé d’organiser, en septembre prochain, l’« Arel Ladies Run ». Un jogging principalement réservé aux femmes.

Créée en juin dernier, l’ASBL « La vie en rose » a pour but d’apporter un soutien aux femmes atteintes par un cancer et résidant dans la province. Ce soutien peut être psychologique, matériel ou encore culturel. En tant qu’ASBL récente, « La vie en rose » souhaite récolter des fonds dans le but de pouvoir offrir les services nécessaires au bien-être des femmes souffrant d’un cancer ainsi qu’à leur entourage proche.

C’est pourquoi l’association a décidé d’organiser, en septembre prochain, l’« Arel Ladies Run ». Un jogging principalement réservé aux femmes qui souhaite récolter des fonds pour des actions positives. Cette course s’inscrit dans le cadre des « Women Race » de la Mutualité Chrétienne.

