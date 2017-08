La 20th Century Fox, le géant américain de productions cinématographiques, débarque à Bastogne pour un film!

Sylvain Cotman

Une superproduction américaine se prépare avec, en toile de fond, Bastogne et la Bataille des Ardennes. À la fin de cette semaine, une équipe de scénaristes de la 20 th Century Fox, le géant américain, sera présente dans la région de Bastogne pour les besoins du film. Inspiré du livre de George Koskimaki « The Battered Bastards of Bastogne », relatant le récit de 530 soldats, le film s’intitulera « Liberty Road ».