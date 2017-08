Le paradis des fans de mangas va bientôt ouvrir dans le piétonnier d'Arlon

Bercée par la génération « Club Dorothée » et ses dessins animés japonais, Alexendra Vandael ne se doutait pas qu’elle ouvrirait un jour son propre manga café. Un magasin proposant des bandes dessinées japonaises à la vente ainsi qu’un coin lecture en libre-service.

Celui-ci sera inauguré dans le piétonnier d’Arlon dans le courant du mois de septembre

Ce projet est, avant tout, né d’une passion commune avec son mari : « j’étais une grande fan de la bande dessinée franco-belge. Il y a trois ans, mon mari m’a fait redécouvrir la culture japonaise au niveau bande dessinée et animation. Ça ne me lâche plus depuis. ».

