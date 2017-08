Miss Luxembourg 2018 sera élue ce dimanche soir, nos cinq candidates se préparent

Ce dimanche, à Colfontaine (Hainaut), on choisira la prochaine Miss Luxembourg, au cours d’une soirée qui réunira également les candidates des provinces de Liège, de Namur et du Hainaut. Les cinq candidates en lice pour notre province se préparent. « Personnellement, je n’ai pas de préparation particulière mais j’essaye de demander à un maximum de gens de me soutenir dans la dernière ligne droite », explique Vicky Portion, 22 ans, secrétaire, d’Arlon.

