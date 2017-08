Hannut: le premier cercueil ‘bio brut' de Wallonie est chez nous!

« Le monde funéraire évolue et ne se cantonne pas au classique comme on a plutôt l’habitude de le voir. La modernité et l’originalité font leur chemin… Chacun a droit à un esprit critique par rapport à ces nouveautés. Chacun a le droit d’aimer ou non, mais il est important de savoir ce qui existe, ce qui peut être fait. Je veux montrer qu’il y a moyen d’associer la mort à la personnalité. »

C’est dans cet état d’esprit de respect et d’ouverture qu’Alain Deldime, patron des pompes funèbres du même nom, à Hannut, cherche sans cesse à proposer de nouveaux produits à ses clients. Sa dernière acquisition ? Un cercueil bio brut déniché en Hollande : le premier du genre en Wallonie !

