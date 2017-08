Liège: la maison Rigo vit ses dernières semaines (vidéo)

Cette fois, c’est bien la fin pour la maison Rigo. Le démolisseur Castagnetti doit, en effet, entamer ses travaux.

Avec, dans un premier temps, le retrait des éléments intérieurs significatifs, ayant une valeur patrimoniale.

Pour bien fixer les idées, la maison Rigo, c’est cet immeuble de style néo-mosan installé à côté de la tour des Finances, entre la gare Calatrava et la passerelle La Belle Liégeoise. Il s’agit d’un hôtel particulier construit il y a un siècle tout juste par un avocat et banquier liégeois, Léon Rigo, et dont il est prévu de longue date la démolition afin de dégager l’esplanade devant la gare.

