Thot, groupe de rock-industriel, a tourné son dernier clip dans la Vallée de l'Eau à Chiny (Interview)

À mi-chemin entre le rock et l’électro, le groupe Thot se prépare à la sortie de leur prochain album qui paraîtra en octobre prochain. Pour patienter, plusieurs clips vidéos issus de l’album ont déjà été mis en ligne. Le dernier en date a été dévoilé ce lundi. On y découvre que la forêt de Chiny et sa Vallée de l’Eau a servi de décor au tournage du clip. Grégoire Fray, le chanteur du groupe, nous en dit plus.