Blegny: Michaël Dispenza dans les pas d'Elvis aux USA

Devant Graceland, là où le King a vécu et est décédé.

Chanteur lui-même, Michaël admire toujours Presley. « Surtout celui des dernières années, à la voix chaude et romantique. C’est une source d’inspiration . » Alors quand Bel-RTL a lancé un grand concours avec comme premier prix un voyage pour deux personnes à Graceland (sa maison), Tupelo (son village natal), au Sun Studio, et cela pile au moment où on commémorerait les 40 ans de sa disparition, il a tenté sa chance.

