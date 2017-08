La zone de police d'Arlon bientôt équipée du fameux «Taser»

Certains policiers de la zone d’Arlon pourraient être équipés prochainement de Pistolet à Impulsion Électrique de la marque « Taser X2 ». « Cette arme constitue un bon outil intermédiaire entre la matraque ou le spray et l’arme à feu » souligne Joseph Haan, commissaire-divisionnaire, chef de la zone. Mais le ministère n’a pas encore donné les autorisations aux communes pilotes d’acheter les appareils : « On est occupé à étudier dans quels types de missions spécifiques ils pourront être utilisés et à évaluer les risques pour la personne visée et l’utilisateur » explique le commissaire Waonry, personne de référence pour cet appareil à Arlon. Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre édition digitale.