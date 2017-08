Luxair: un simulateur pour plus de sécurité

Luxair Luxembourg Airlines s’est doté d’un simulateur destiné aux entraînements d’évacuation d’urgence du personnel de cabine et des pilotes (Cabin Emergency Evacuation Trainer). Après plusieurs mois de réglages, l’appareil est maintenant prêt à accueillir ses premières sessions de formation pour les membres du personnel de la compagnie luxembourgeoise.

Le simulateur servira aux formations pratiques du personnel navigant de la compagnie. Différents types de formations y seront réalisés : l’ouverture et la fermeture des portes, les incendies, le service à bord, mais aussi la gestion des passagers indisciplinés ou encore les premiers secours à apporter à un passager malade. Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre édition digitale payante.