Foot (Coupe): les prolongations fatales aux Waremmiens (vidéo)

A Duffel, Waremme est revenu de 2-0 à 2-2 et a manqué la balle de match avant de s’incliner sur un but entaché d’un hors-jeu.

Morhet (qui a égalisé) et Papalino tête basse. L’aventure prend fin pour les Wawas.

Comme la saison dernière, le parcours de Waremme en Coupe de Belgique s’arrête au 4 e tour. Comme contre Walhain la semaine dernière, le marquoir se figeait sur un partage (2-2) au terme des 90 minutes. Pas de séance de tirs au but cependant pour départager les équipes mais bien deux prolongations de 15 minutes qui allaient être fatales au Wawas. Ils peuvent pourtant regretter la tournure des événements. Si, à l’heure de jeu (2-0), la cause semblait entendue, ils revenaient dans la partie en moins de 180 secondes grâce à un penalty de Cossalter et une volée rageuse de Morhet. Ils n’ont pourtant pas su porter le coup de grâce à des Anversois dans les cordes.

Deux tournants ont précipité leur perte durant la première prolongation. C’était tout d’abord Olemans qui, via une parade du portier locale, voyait sa frappe heurter la transversale (96 e ). A la 102 e , Ciammaglichella arrêtait fautivement Kambala qui filait au but et était exclu. Pas encore remis de ce double coup du sort, Waremme encaissait le 3-2 sur un hors-jeu flagrant. Le 4-2 relevait de l’anecdote.

