La Roche: record de participation pour la Journée des Confréries

Dimanche, La Roche accueillait la 34ème journée des confréries gastronomiques de Wallonie et Bruxelles.

Elles étaient plus d’une centaine de confréries à avoir fait le déplacement pour défendre leur terroir et ses traditions culinaires. Un record en termes de confréries participantes. Impossible par contre d’avancer un chiffre en termes de fréquentation du public. « Ce qui est certain, c’est qu’il y a énormément de monde », se réjouit Nicolas Dalaidenne, dont la confrérie rochoise du Purnalet orchestrait les festivités avec l’appui de la Crass’ Djotte d’Houffalize.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans notre édition digitale .