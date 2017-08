Partez sur les traces de Paul Verlaine à Paliseul

« Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre. Là, des loups font parfois luire leurs yeux dans l’ombre. Et la myrtille est noire au pied du chêne vert (…) » À travers ces quelques vers, tirés du poème « Amour » datant de 1888, Paul Verlaine décrit l’Ardenne et plus spécifiquement la région de Paliseul, Bouillon et Bertrix où il a passé de nombreux étés et dont il gardera toute sa vie de merveilleux souvenirs. Car l’Ardenne, pour Paul Verlaine, est synonyme de vacance et de liberté.

