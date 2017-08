Liège: c'est la fin du «Monde animal» (vidéo)

« C’est le dimanche 28 février 1993 que j’ai ouvert Le Monde animal sur le quai de la Batte » se souvient Léonard Monami.

Auparavant, depuis 1980, il était déjà éleveur de chiens et vendait des animaux à Saive, où il avait baptisé son élevage « Les Rives sauvages ».

« Pourquoi ai-je alors ouvert un commerce ? Parce que, à l’époque déjà, on parlait d’interdire la vente des chiens et des chats sur les marchés. »

A l’époque, Le Monde animal vendait non seulement des chiens et des chats, mais aussi des oiseaux et des rongeurs.

« La réglementation a alors évolué : à partir du 31 décembre 1996, la vente des chiens et des chats sur les marchés a été effectivement interdite et, dans la foulée, est arrivée une nouvelle réglementation sur l’agrément pour les commerces d’animaux. C’est à cette époque que nous avons abandonné le commerce des oiseaux et des rongeurs. En 2010, la législation a imposé d’être éleveur pour avoir un commerce d’animaux. Du coup, nous avons alors abandonné le commerce de chats pour ne conserver que l’élevage et la vente de chiens. Pour mettre aux normes nos locaux pour l‘élevage, j’ai d’ailleurs dû investir la somme de 30.000 euros. »

Chute du chiffre d’affaires

L’intention était donc, bel et bien, de poursuivre le commerce. Mais, comme l’explique Léonard Monami, « depuis 2014, on assiste à une chute libre du chiffre d’affaires. Sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient envers les commerces d’animaux, particulièrement contre la vente de chiens d’importation, de Slovaquie par exemple. Parallèlement à cela, le quartier ne s’améliore pas : nous avons encore été victimes, voici quinze jours, d’une tentative de cambriolage. En semaine, nous ne vendons plus un seul chien, nous n’avons plus de nouveaux clients, sauf le dimanche avec la Batte. Je ne supporte plus les critiques sur les réseaux sociaux, d’autant qu’elles ne sont pas fondées. Savoir qu’on respecte la loi, qu’on est droit dans ses bottes et lire chaque jour des attaques répétées est très dur. Mais m’en vais de ma propre volonté, pas parce que j’y suis forcé. »

Pendant ses 25 ans de présence sur la Batte, Léonard Monami a eu pas mal de clients célèbres, notamment des joueurs du Standard venus lui acheter un chien, et même la présidente du Sénat, Christine Defraigne, à qui il a vendu un boxer.

Il garde un élevage

Léonard Monami, la mort dans l’âme, ferme donc son commerce dans quelques jours. Mais il reste éleveur : « Effectivement, je garde mon élevage, appelé « Les Trésors des Magagnès » à Soumagne, où je vends des bichons, des chihuahuas, des bouledogues français et des Spitz, qu’on appelle aussi les Loulous de Poméranie. J’ai gardé mon numéro de téléphone où on peut toujours me joindre pour fixer un rendez-vous. »

Léonard Monami, qui a été pendant 15 ans membre du Conseil du Bien-Etre des animaux, président pendant dix ans de l’Association belge pour l’Identification et l’Enregistrement des Chiens, professeur aussi à l’IFAPME où il donnait jusqu’en 2014 des cours de conseiller animalier, d’éleveur canin et d’instructeur canin, n’a pas pour autant l’intention de prendre sa retraite.

« Chez moi, à Soumagne, j’ai ouvert un commerce de produits du terroir, des confitures, des liqueurs, des vinaigres et des potages… »