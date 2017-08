Virton: toutes les photos de la présentation des équipes

Pour la première fois depuis plusieurs années, c’est donc sans Philippe Emond comme président que s’est déroulée la traditionnelle présentation des équipes de l’Excel. Très attendu, le discours de Baudouin Arnould, le président intérimaire, a été assez bref. En plus des traditionnels encouragements à tous les jeunes, il a tenu à faire le point sur la situation au sommet de la pyramide virtonaise confirmant une information qu’il avait déjà donnée à notre journal il y a déjà de nombreuses semaines. « Je sais que beaucoup de regards se tournent vers moi », glissait-il. « A l’heure où nous parlons, je suis le président de l’Excelsior Virton. Par contre, dans quinze jours, pour la reprise du championnat (NDLR : de l’équipe première puisque les jeunes reprennent ce week-end), je n’occuperai plus ce poste. Nous travaillons beaucoup en ce sens. Vous allez donc bientôt recevoir un mail vous invitant au stade où on vous présentera la nouvelle structure du club. »

