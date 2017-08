Le concessionnaire Bomans, c'est terminé

Le garage Bomans rue Joseph Demoulin à Liège existait depuis 1992. On y vendait exclusivement des véhicules Volkswagen. Mais depuis le 16 août, le concessionnaire a fermé définitivement ses portes. En effet, la SA D’Ieteren et la SPRL Bomans ont décidé de mettre un terme au contrat qui les liait. Selon Jean-Marc Ponteville, porte-parole D’Ieteren, l’heure est à la restructuration avec le nouveau plan d’évolution, Market Area. « Nous essayons de renforcer le réseau de distribution. Certains concessionnaires avec qui nous travaillons n’ont pas une taille suffisante pour les investissements à réaliser dans le futur. Je pense notamment aux véhicules électriques qui seront bientôt de plus en plus nombreux. Nous allons réaliser un regroupement de concessionnaires car la structure des ventes doit s’adapter à ce que nous réserve l’avenir. C’est une question de survie ». De son côté, le gérant du garage, Patrick Bomans, explique sur son site internet que cette décision n’est en rien liée à la qualité de leurs prestations, mais bien à la réorganisation du réseau de distribution de la marque Volkswagen. En attendant, les clients doivent se trouver un autre garage.