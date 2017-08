Foot (D2): la «der» de Remacle à la tête de Solières (vidéo)

On savait depuis plusieurs mois que Jean-Paul Remacle ne ferait plus de vieux os à la tête de Solières. Le remaniement entamé il y a quelques mois dans l’organigramme du club l’avait déjà fait comprendre. En avril, nous avions en effet déjà évoqué l’arrivée dans les hautes sphères de Jean-Marc Fortin afin de conseiller et d’épauler le président, lassé et désireux de prendre quelque peu ses distances avec le football, et le manager Fred Deleuze. La structure s’était aussi renforcée avec des personnes chargées de gérer la cafétéria, d’autres le sponsoring et ainsi de suite. Le but, c’était que le club ne repose plus sur un seul homme fort, comme c’était le cas depuis la naissance du club.

Jeudi, à l’occasion de la présentation de l’équipe, il a annoncé officiellement qu’il quitterait ses fonctions à la fin du championnat.

Quant à Kevin Caprasse, il en a profité pour évoquer en vidéo la saison et les ambitions de son groupe.

