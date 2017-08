Mormont: Geoffrey Jalhay prend son mal en patience

Ce samedi, Mormont se déplace à Lommel, une formation active en D1 amateurs, soit deux niveaux au-dessus du Racing. Après avoir sorti Tirlemont, les Orangés rêvent d’un nouvel exploit. En attendant, peut-être, un nouveau miracle, on a pris des nouvelles de Geoffrey Jalhay. Le capitaine s’était lourdement blessé en fin de saison passée.

Le défenseur s’était luxé la cheville et cassé le péroné lors du match du tour final.

« Actuellement, je marche correctement mais sans aller trop vite », souligne Geoffrey Jalhay. « Je n’ai pas encore retrouvé la mobilité de ma cheville. Je viens de retourner chez le chirurgien et il affirme que ça évolue bien. Je peux recommencer le vélo et la natation. J’ai un certificat médical jusqu’au 8 octobre et je pourrais peut-être à nouveau courir à ce moment-là. »

