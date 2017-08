Martelange: Semir, victime d'un grave accident en 2016, et sa famille peuvent rester en Belgique!

Rédaction en ligne

Bonne nouvelle pour Semir et sa famille ! L’Office des Étrangers a retiré sa décision de refus de séjour médical et son ordre de quitter le territoire. Souvenez-vous : le petit garçon avait été gravement fauché par un bus à Martelange en juillet 2016. Malgré les lourds besoins médicaux du garçon, l’Office des Étrangers voulait renvoyer la famille, installée en Belgique depuis 7 ans, au Kosovo, leur pays d’origine. Grâce à une pétition et les démarches de leur avocate, la famille vient d’avoir gain de cause.