Fùgù Mango sera au Wardin'Rock : «Jouer, on ne peut pas s'en passer!» (+concours)

Le Ward’in Rock, c’est bientôt ! Au programme, comme chaque année, que du bon : Saule, Tryo, Georgio, Las Aves, L’Or Du Commun, etc. Mais aussi Fùgù Mango, l’un des groupes les plus en vue du moment. Qui sort son premier album la veille de son passage à Bastogne. En concert, ce groupe va très loin et invite le public à un vrai moment de fête. Ce sera « le » concert à ne pas rater.

Décrivez-nous un concert de Fùgù Mango, pour ceux qui ne vous ont jamais vu…

Alors on commence toujours par mettre le public à l’aise avec des morceaux assez pop, on installe l’ambiance. On veut que ce soit quelque chose d’accueillant. Puis quand les gens sont à l’aise, on monte en puissance petit à petit, et à la fin cela devient carrément sauvage! On part sur un set très dansant, avec de bonnes grosses basses, des rythmes qui claquent… C’est la fête, quoi! La scène, c’est ce que l’on aime le plus. On adore, vraiment !

Suite de l’interview + des places à gagner pour le Ward’in Rock dans notre édition digitale