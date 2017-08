Christophe D'Hont reste en détention

Sans surprise, la chambre du conseil de Liège a ordonné le maintien en détention de Christophe D’Hont. Son avocat avait plaidé en faveur d’une remise en liberté sous bracelet électronique.

Lundi soir, Christophe D’Hont a agressé Frédéric Boscolo, venu chez lui, rue Paul Janson à Grâce-Hollogne, car il suspectait des liens entre sa compagne et D’Hont, qui avaient été amants un certain temps auparavant. Christophe D’Hont aurait été frappé en premier lieu avant de revenir armé d’un couteau à lame de céramique et de porter plus d’une dizaine de coups à Boscolo. Celui-ci est décédé sur les lieux. Il avait 36 ans et était le père de pas moins de sept enfants.