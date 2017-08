P2A: Bertrand Picard succède à Angelo De Michele à la présidence de Freylange

Comitard à Habay-la-Neuve, Bertrand Picard va prendre les commandes du côté de Freylange. « Cela fait un petit temps qu’on me l’a proposé et j’ai beaucoup réfléchi », glisse celui qui avant Habay était actif au FCJLA. « Mon ambition première sera de ramener le club en P1 et de travailler avec les jeunes. »