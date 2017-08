Ben-Ahin: mise en service des feux tricolores à partir de ce lundi

Vu la mise en service de ces feux, le bourgmestre a pris une ordonnance de police.

À partir de ce lundi et pour une durée de six mois maximum, la circulation des véhicules débouchant de la chaussée de Dinant dans le giratoire et de la rue des Chevaux Haleurs sur le N90 sera réglementée au moyen de feux lumineux. Durant cette période, les usagers voulant s’intégrer sur la N90 au débouché de la chaussée de Dinant, sous couvert de la phase orange clignotante des feux, resteront débiteurs de priorité et auront donc l’obligation de céder le passage aux usagers circulant sur la N90.

Par ailleurs, durant la même période, étant donné la fermeture de la sortie du centre commercial « Shopping Mosan » sur la N90, dans le giratoire formé par les N90 et N643, les usagers ne pourront pas s’intégrer sur le N90 à ce débouché.