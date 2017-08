Marco et Christophe rêvent d'avoir un enfant: ils cherchent une mère porteuse sur Facebook

I.Za.

En couple depuis cinq ans, Marco et Christophe souhaitent agrandir leur famille et avoir un enfant. Le meilleur moyen pour y parvenir ? Faire appel à une mère porteuse. Samedi dernier, l’un des deux Liégeois a lancé un appel sur sa page Facebook. Une publication qui leur a permis d’obtenir des informations supplémentaires sur la gestation pour autrui et qui leur a également donné la possibilité de prendre contact avec des femmes sérieuses et volontaires.