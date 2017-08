Le gardien Victor Valdes (ex-Standard) raccroche les gants à 35 ans

Le gardien espagnol Victor Valdes a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. À 35 ans, il était sans contrat depuis son départ de Middlesbrough en juin et a renoncé à chercher un nouvel employeur. Il avait été prêté au Standard en janvier 2016 pendant six mois par Manchester United.

Victor Valdes a joué entre 2002 et 2014 au FC Barcelone. Il a accumulé les trophées avec Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta et Ronaldinho : 6 titres de champions, 3 Ligues des Champions, 2 mondiaux des clubs et deux coupes d’Espagne. Il figurait dans les sélections espagnoles sacrées championnes du monde 2010 et d’Europe 2012.

Après une grave blessure au genou, Valdes est resté sans club lors de la saison 2014-2015. Il a ensuite rejoint à l’été 2015 Man Utd.

Après six mois au Standard, le portier espagnol avait joué à Middlesbrough, mais n’avait pas pu éviter la relégation de ’Boro’ en Championship (D2).